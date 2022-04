Erste Schätzungen: Ellington Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ellington Financial wird voraussichtlich am 05.05.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ellington Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,485 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,860 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ellington Financial in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,50 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 38,4 Millionen USD im Vergleich zu 49,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,98 USD je Aktie, gegenüber 2,58 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 167,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 151,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

