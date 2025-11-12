Elliptic Laboratories AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QFQQ / ISIN: NO0010722283
|
12.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Elliptic Laboratories AS Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Elliptic Laboratories AS Registered wird voraussichtlich am 27.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,204 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 NOK je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Elliptic Laboratories AS Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 92,70 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 54,4 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 28,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,165 NOK im Vergleich zu 0,090 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 167,1 Millionen NOK, gegenüber 131,9 Millionen NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
