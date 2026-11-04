Elliptic Laboratories AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QFQQ / ISIN: NO0010722283
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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Elliptic Laboratories AS Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Elliptic Laboratories AS Registered öffnet voraussichtlich am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst schätzt, dass Elliptic Laboratories AS Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,045 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 NOK je Aktie gewesen.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 22,6 Millionen NOK – das wäre ein Abschlag von 46,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,3 Millionen NOK umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,198 NOK, wohingegen im Vorjahr noch -1,330 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 99,5 Millionen NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 101,3 Millionen NOK waren.
Redaktion Finanzen.net
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