Erste Schätzungen: Elliptic Laboratories AS Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Elliptic Laboratories AS Registered wird voraussichtlich am 12.07.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass Elliptic Laboratories AS Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,050 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 NOK je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 35,7 Millionen NOK – das würde einem Zuwachs von 7,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 33,2 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,190 NOK im Vergleich zu -0,360 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 161,5 Millionen NOK, gegenüber 68,3 Millionen NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at