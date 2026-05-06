Erste Schätzungen: Elliptic Laboratories AS Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Elliptic Laboratories AS Registered veröffentlicht voraussichtlich am 21.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,000 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,120 NOK erwirtschaftet worden.

Elliptic Laboratories AS Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,4 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,6 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,100 NOK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,330 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 119,5 Millionen NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 101,3 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at