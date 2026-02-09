Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Elmos Semiconductor präsentiert Quartalsergebnisse
Elmos Semiconductor wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Elmos Semiconductor für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,66 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,17 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 162,0 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 11,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,7 Millionen EUR in den Büchern standen.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,43 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 7,51 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 584,3 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 581,1 Millionen EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Analysen zu Elmos Semiconductor
|05.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
