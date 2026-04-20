Erste Schätzungen: Elmos Semiconductor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Elmos Semiconductor wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Elmos Semiconductor im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,08 EUR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Elmos Semiconductor in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 157,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 126,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,75 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,88 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 649,7 Millionen EUR, gegenüber 582,6 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at