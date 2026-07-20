Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Elmos Semiconductor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Elmos Semiconductor wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 1,65 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 2,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,61 EUR erwirtschaftet wurden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 160,3 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 10,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,7 Millionen EUR in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,09 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,88 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 660,2 Millionen EUR, gegenüber 582,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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