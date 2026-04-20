Erste Schätzungen: Elopak ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Elopak ASA Registered wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,066 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Elopak ASA Registered einen Gewinn von 0,700 NOK je Aktie eingefahren.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 310,4 Millionen EUR, was einem Umsatz von 3,61 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,273 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 2,70 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,28 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 14,13 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at