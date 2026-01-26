Elopak ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CRSE / ISIN: NO0011002586
|
26.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Elopak ASA Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Elopak ASA Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,064 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,350 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 298,1 Millionen EUR für Elopak ASA Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,33 Milliarden NOK erzielt wurde.
8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,226 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 2,68 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,19 Milliarden EUR, gegenüber 13,45 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
