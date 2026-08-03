Erste Schätzungen: Elopak ASA Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Elopak ASA Registered wird voraussichtlich am 18.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,061 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,350 NOK je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 307,7 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,38 Milliarden NOK erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,274 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 2,70 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,25 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 14,13 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at