Elopak ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CRSE / ISIN: NO0011002586
|
03.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Elopak ASA Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Elopak ASA Registered wird voraussichtlich am 18.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,061 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,350 NOK je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 307,7 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,38 Milliarden NOK erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,274 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 2,70 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,25 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 14,13 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Elopak ASA Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Elopak ASA Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Elopak ASA Registered legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Elopak ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: Elopak ASA Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Elopak ASA Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Elopak ASA Registered Shs
|3,34
|0,30%