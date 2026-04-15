Erste Schätzungen: Eltel AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Eltel AB präsentiert voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,012 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,220 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 174,6 Millionen EUR, was einem Umsatz von 1,91 Milliarden SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,061 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,000 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 836,2 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 9,05 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at