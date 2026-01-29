Erste Schätzungen: Eltel AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eltel AB wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,026 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 SEK erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 228,1 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,60 Milliarden SEK erzielt wurde.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,008 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,400 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 807,0 Millionen EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 9,48 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at