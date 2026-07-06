Erste Schätzungen: Eltel AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eltel AB stellt voraussichtlich am 21.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,002 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Eltel AB noch -0,110 SEK je Aktie verloren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 211,6 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,20 Milliarden SEK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,069 EUR im Vergleich zu 0,000 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 867,6 Millionen EUR, gegenüber 9,05 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at