Erste Schätzungen: Eltel AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Eltel AB präsentiert in der voraussichtlich am 22.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,018 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,025 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 207,0 Millionen EUR – ein Minus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eltel AB 229,1 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,027 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,015 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 793,5 Millionen EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 938,0 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at