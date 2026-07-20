Erste Schätzungen: Emami stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Emami veröffentlicht voraussichtlich am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,03 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Emami 3,76 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 10,18 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 12,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,04 Milliarden INR in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 19,03 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 17,76 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt von insgesamt 41,67 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 37,80 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at