Erste Schätzungen: Emami vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Emami veröffentlicht voraussichtlich am 21.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten schätzen, dass Emami für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,76 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,72 INR je Aktie erwirtschaftet.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,66 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,63 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,66 INR, gegenüber 18,48 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten auf durchschnittlich 38,88 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 38,09 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at