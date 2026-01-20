Erste Schätzungen: Emami zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Emami wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,43 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Emami noch 6,39 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Emami nach den Prognosen von 17 Analysten 11,50 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,49 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 19,58 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 18,48 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 27 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 39,19 Milliarden INR, gegenüber 38,09 Milliarden INR im Vorjahr.

