Erste Schätzungen: Embassy Office Parks REIT Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Embassy Office Parks REIT Registered wird voraussichtlich am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 2,60 INR gegenüber 1,67 INR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 11,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 11,68 Milliarden INR gegenüber 10,44 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,42 INR je Aktie, gegenüber 17,14 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 46,49 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 41,66 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Embassy Office Parks REIT Registered Shs
