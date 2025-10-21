Embassy Office Parks REIT Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PJBR / ISIN: INE041025011
|
21.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Embassy Office Parks REIT Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Embassy Office Parks REIT Registered wird voraussichtlich am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 2,50 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Embassy Office Parks REIT Registered 16,14 INR je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,51 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,19 Milliarden INR aus.
Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,49 INR, gegenüber 17,14 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 46,78 Milliarden INR im Vergleich zu 41,66 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
