Erste Schätzungen: Embellence Group Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Embellence Group Registered wird voraussichtlich am 21.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Embellence Group Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,600 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,650 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Embellence Group Registered 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 191,0 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Embellence Group Registered 193,0 Millionen SEK umsetzen können.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 2,87 SEK je Aktie, gegenüber 2,93 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 784,0 Millionen SEK fest. Im Vorjahr waren noch 764,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at