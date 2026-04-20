Embellence Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QRVJ / ISIN: SE0013888831
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Embellence Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Embellence Group Registered stellt voraussichtlich am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,700 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 30,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,00 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Embellence Group Registered in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,49 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 199,0 Millionen SEK im Vergleich zu 202,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 2,98 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,93 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 781,0 Millionen SEK, gegenüber 765,0 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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