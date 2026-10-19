Embellence Group AB Registered Shs Aktie

Embellence Group AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QRVJ / ISIN: SE0013888831

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Embellence Group Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Embellence Group Registered gibt voraussichtlich am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,600 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,550 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 2,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 174,0 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Embellence Group Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 178,0 Millionen SEK aus.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,87 SEK, gegenüber 2,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 774,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 764,5 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Embellence Group AB Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Embellence Group AB Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Embellence Group AB Registered Shs 2,74 -0,36% Embellence Group AB Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen