Erste Schätzungen: Embellence Group Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Embellence Group Registered lädt voraussichtlich am 17.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,690 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,520 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Embellence Group Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,18 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 197,6 Millionen SEK im Vergleich zu 202,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,10 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,50 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 766,6 Millionen SEK, gegenüber 777,5 Millionen SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at