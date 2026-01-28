Erste Schätzungen: Embracer Group Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Embracer Group Registered B öffnet voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Embracer Group Registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,948 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,42 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Minus von 26,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,38 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,36 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 SEK, gegenüber 28,95 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 16,95 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,37 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

