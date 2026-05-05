Erste Schätzungen: Embracer Group Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Embracer Group Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 20.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,794 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 33,52 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,87 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 28,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,39 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,40 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 28,95 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 16,00 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 22,37 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at