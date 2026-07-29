Erste Schätzungen: Embracer Group Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Embracer Group Registered B wird voraussichtlich am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,295 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Embracer Group Registered B einen Verlust von -1,860 SEK je Aktie eingefahren.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,13 Prozent auf 3,22 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,36 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,43 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -27,710 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 16,63 Milliarden SEK, gegenüber 15,91 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at