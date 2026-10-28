Embracer Group AB Registered b Aktie

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WKN DE: A40WJC / ISIN: SE0023615885

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28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Embracer Group Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Embracer Group Registered B präsentiert voraussichtlich am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,805 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,090 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,60 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,85 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,91 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -27,710 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,43 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 15,91 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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