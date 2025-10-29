Erste Schätzungen: Embracer Group Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Embracer Group Registered B wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,376 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,740 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,67 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 57,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,55 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,33 SEK je Aktie, gegenüber 28,95 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 17,24 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 22,37 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at