Erste Schätzungen: Embraer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Embraer wird voraussichtlich am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,246 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Embraer im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 26,33 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,86 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,91 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,46 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,50 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at