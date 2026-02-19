Embraer Aktie

Embraer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C2PZ / ISIN: US29082A1079

19.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Embraer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Embraer veröffentlicht voraussichtlich am 06.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,781 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,35 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Embraer für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,54 Milliarden USD aus.

7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,26 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,94 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 7,46 Milliarden USD, gegenüber 6,57 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Embraer SA (spons. ADRs) 61,40 0,66% Embraer SA (spons. ADRs)

