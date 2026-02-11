Erste Schätzungen: EMCOR Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

EMCOR Group wird voraussichtlich am 26.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass EMCOR Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,68 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,32 USD je Aktie gewesen.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,77 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei EMCOR Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,28 Milliarden USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 25,33 USD im Vergleich zu 21,52 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 16,76 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 14,57 Milliarden USD.

