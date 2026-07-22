Erste Schätzungen: Emcure Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Emcure Pharmaceuticals stellt voraussichtlich am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 12,60 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 10,92 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Emcure Pharmaceuticals in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 23,99 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 21,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 60,84 INR im Vergleich zu 48,77 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 104,41 Milliarden INR, gegenüber 92,04 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at