Erste Schätzungen: Emcure Pharmaceuticals präsentiert Quartalsergebnisse

Emcure Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 14,90 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 12,85 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 17,38 Prozent auf 26,64 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,70 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 66,04 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 48,77 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 106,03 Milliarden INR, gegenüber 91,28 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at