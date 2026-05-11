Erste Schätzungen: EMED Mining präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EMED Mining wird voraussichtlich am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,100 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte EMED Mining noch 0,180 GBP je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 99,7 Millionen EUR betragen, verglichen mit 108,1 Millionen GBP im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,03 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,520 GBP einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 544,0 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 409,1 Millionen GBP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at