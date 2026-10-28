EMED Mining Aktie
WKN DE: A142QE / ISIN: CY0106002112
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: EMED Mining stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
EMED Mining veröffentlicht voraussichtlich am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten schätzen, dass EMED Mining für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,385 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 GBP je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 173,3 Millionen EUR für EMED Mining, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 86,8 Millionen GBP erzielt wurde.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,27 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,520 GBP einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 598,2 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 409,1 Millionen GBP erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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