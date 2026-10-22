Emera Aktie
WKN: 918088 / ISIN: CA2908761018
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Emera gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Emera stellt voraussichtlich am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,939 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,760 CAD je Aktie erzielt worden waren.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,09 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Emera für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,91 Milliarden CAD aus.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,71 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,38 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 8,45 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 8,31 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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