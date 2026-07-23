Emera Aktie
WKN: 918088 / ISIN: CA2908761018
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Emera legt Quartalsergebnis vor
Emera lädt voraussichtlich am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,716 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 59,11 Prozent erhöht. Damals waren 0,450 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,91 Milliarden CAD – das wäre ein Abschlag von 4,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,00 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,74 CAD, gegenüber 3,38 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 8,91 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,31 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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