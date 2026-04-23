Erste Schätzungen: Emera präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Emera lädt voraussichtlich am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,14 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,96 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,16 Prozent auf 2,39 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,21 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,61 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,38 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,43 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,31 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at