WKN: 918088 / ISIN: CA2908761018

08.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Emera vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Emera wird voraussichtlich am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,571 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,530 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Emera in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,45 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,77 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,52 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,71 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 8,38 Milliarden CAD, gegenüber 6,99 Milliarden CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Emera Inc

Analysen zu Emera Inc

Aktien in diesem Artikel

Emera Inc 41,67 -2,07%

