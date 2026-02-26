Emerald Aktie
WKN DE: A2PZ6B / ISIN: US29103W1045
|
26.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Emerald verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Emerald gibt voraussichtlich am 13.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,045 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 22,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 131,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 106,8 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,060 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,070 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 461,5 Millionen USD, gegenüber 398,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Emerald Holding Inc Registered Shs
|
26.02.26
|Erste Schätzungen: Emerald verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Emerald verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)