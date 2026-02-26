Erste Schätzungen: Emerald verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Emerald gibt voraussichtlich am 13.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,045 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 22,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 131,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 106,8 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,060 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,070 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 461,5 Millionen USD, gegenüber 398,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at