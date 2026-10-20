Emerson Electric Aktie
WKN: 850981 / ISIN: US2910111044
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Emerson Electric legt Quartalsergebnis vor
Emerson Electric präsentiert in der voraussichtlich am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,12 USD je Aktie erzielt worden.
21 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,11 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 5,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,86 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 28 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,57 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,04 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 27 Analysten auf durchschnittlich 18,89 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 18,01 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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