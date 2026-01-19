Erste Schätzungen: Emerson Electric öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Emerson Electric äußert sich voraussichtlich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

21 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,17 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Emerson Electric für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,35 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,49 USD aus. Im Vorjahr waren 4,04 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 24 Analysten im Durchschnitt 18,96 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 18,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

