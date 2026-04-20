Erste Schätzungen: Emerson Electric verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Emerson Electric öffnet voraussichtlich am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 22 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,53 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Emerson Electric noch 0,860 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Emerson Electric in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 4,60 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

27 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,50 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 18,91 Milliarden USD, gegenüber 18,01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at