Erste Schätzungen: Emerson Electric verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Emerson Electric wird sich voraussichtlich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 21 Analysten von einem Gewinn von 1,67 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten ein Plus von 5,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,80 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,55 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 28 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,50 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,04 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt von insgesamt 18,82 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 18,01 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at