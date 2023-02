Erste Schätzungen: Employers informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Employers lässt sich voraussichtlich am 16.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Employers die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,835 USD gegenüber 1,06 USD im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 1,39 Prozent auf 197,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,53 USD, gegenüber 2,37 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 688,7 Millionen USD im Vergleich zu 703,1 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at