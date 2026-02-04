Erste Schätzungen: Employers präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Employers präsentiert in der voraussichtlich am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

3 Analysten schätzen, dass Employers für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,528 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,14 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 216,5 Millionen USD gegenüber 216,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,05 Prozent.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,826 USD im Vergleich zu 4,71 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 904,7 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 880,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at