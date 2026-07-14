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WKN DE: A0MKCX / ISIN: US2922181043

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Employers präsentiert Quartalsergebnisse

Employers wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,568 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 53,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,23 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Employers in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 203,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 246,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,24 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,460 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 803,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 858,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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