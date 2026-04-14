Erste Schätzungen: Employers zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Employers wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Employers im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,511 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,520 USD je Aktie gewesen.

Employers soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 213,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,07 USD im Vergleich zu 0,460 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 847,8 Millionen USD, gegenüber 858,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at