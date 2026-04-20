Erste Schätzungen: Enact präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Enact wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Enact im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,08 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent auf 314,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 306,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,81 USD im Vergleich zu 4,52 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,27 Milliarden USD, gegenüber 1,24 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at